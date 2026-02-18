Troyes

Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Présentation



Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?

Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?



Vivre à deux revient à traverser un champs de mines Les petites manies, la belle famille, les enfants, l’habitude… L’habitude… L’habitude.



Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges !



On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à célébrer les noces de diamant.



100% des couples ont tenté leur chance…

Et pour les célibataires… Prenez des notes.



Une comédie interactive délirante concoctée par les créateurs des pièces à succès Faites l’amour pas des gosses et Libéréee… Divorcéee .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort Troyes a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne