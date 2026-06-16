LES FÊTES DE BÉZIERS ANTIQUE Béziers

Béziers

LES FÊTES DE BÉZIERS ANTIQUE

rue de la Rotonde Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Plongez au cœur de la Rome antique avec spectacles de gladiateurs, campements, ateliers participatifs et démonstrations historiques. Une immersion pour tous !

Remontez 2 000 ans dans le passé et plongez au cœur du monde romain lors d’un week-end riche en animations. Entre reconstitutions historiques, spectacles de gladiateurs, campements de légionnaires, ateliers participatifs et démonstrations de savoir-faire antiques, découvrez la vie quotidienne à l’époque romaine. Petits et grands pourront s’initier aux jeux, à la cuisine, au tir à l’arc ou encore à la médecine antique, tandis que deux chantiers vivants dévoileront les techniques de construction de l’époque. Une immersion fascinante dans l’histoire de Béziers antique.

Ateliers en continu

Ateliers animés par les associations Cohors Urbanae, Cohors Auxilia, Fabri Tignuari, Antike Arm, Leg VIII Augusta, Gallica Musica

– Méthodes de construction antiques atelier de construction d’une borne milliaire et d’une fontaine en pierre

– Présentation du projet Béziers Antique découverte de l’ambitieux projet de reconstruction de la cité antique biterroise

– Exploration de la médecine antique remèdes et instruments antiques

– Initiation à la vie antique culte impérial et vie religieuse, visite de la tente des officiers, ateliers de tir à l’arc, de jeux antiques, de cuisine romaine et de tissage

– Découverte des gladiateurs atelier sur l’histoire des gladiateurs, école de gladiateurs (ludus) pour les enfants

– Immersion dans la Légion VIII reconstitution de la Légion VIII, avec camp de marche et tente de légionnaires, ateliers sur la vie civile autour de la légion, initiation des enfants à l’entraînement

– Aperçu de la musique antique présentation théâtralisée de la musique antique, exposition de plus de 50 instruments

Animations

Samedi 11 juillet

Théâtre de Verdure du Plateau des Poètes

– 10 h 30 défilé des troupes sur les allées Paul Riquet Départ du Théâtre Municipal

– 11 h 30 spectacle de gladiateurs

– 14 h 00 manœuvres et ateliers de légionnaires

– 15 h 00 présentation pompiers de la ville de Rome

– 16 h 00 spectacle de gladiateurs

– 17 h 00 manœuvres et ateliers de légionnaires

Dimanche 12 juillet

– 11 h 00: spectacle de gladiateurs

– 13 h 30 manœuvres et ateliers de légionnaires

– 14 h 30 présentation pompiers de la ville de Rome

– 15 h 30 spectacle de gladiateurs

– 16 h 30 manœuvres et ateliers de légionnaires

Se restaurer

Savourez une expérience de restauration à la Mansio de Baeterrae, relais antique reconstitué, e découvrez la salle à manger (triclinium) d’une villa romaine et la maquette d’une domus biterroise.

Entrée libre. .

rue de la Rotonde Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES FÊTES DE BÉZIERS ANTIQUE

Step back in time to ancient Rome with gladiator shows, encampments, hands-on workshops, and historical reenactments. An immersive experience for everyone!

L’événement LES FÊTES DE BÉZIERS ANTIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34