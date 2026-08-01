LES FÊTES DE CLERMONT Clermont-l’Hérault
vendredi 28 août 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
LES FÊTES DE CLERMONT
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Clermont-l’Hérault se prépare à faire la fête pendant 3 jours ! Un grand rendez-vous populaire, familial et convivial avec de la musique, des animations et un magnifique feu d’artifice.
Trois jours de fête, de musique, de rires et de partage !
Vendredi 28 août, allée Roger Salengro
De 20h à minuit Concert d’Émile Doriphor et ses Sulfateuses
Samedi 29 août, place Jean Jaurès
– De 14h à 19h Jeux d’eau
– À 15h Concours de pétanque
– À 16h et 18h Spectacle de rapaces
– De 21h à 1h Orchestre Sacrée Soirée
– À 22h Grand feu d’artifice
Dimanche 30 août, au Boulodrome
– À 8h30 Tour de ville et vente de coques
– À 12h Repas paëlla
– À 16h Loto .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Clermont-l’Hérault is getting ready to celebrate for three days! A major event for everyone—fun, family-friendly, and festive—featuring music, entertainment, and a spectacular fireworks display.
L’événement LES FÊTES DE CLERMONT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- CONCERT DUO NON STOP Clermont-l’Hérault 16 août 2026
- LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL Clermont-l’Hérault 17 août 2026
- CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE Clermont-l’Hérault 19 août 2026
- QUARTIERS D’ÉTÉ ATELIER NUMÉRIQUE, MÉCANIQUE & SPORT Clermont-l’Hérault 19 août 2026
- JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault 20 août 2026