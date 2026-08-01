Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

LES FÊTES DE CLERMONT

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Clermont-l’Hérault se prépare à faire la fête pendant 3 jours ! Un grand rendez-vous populaire, familial et convivial avec de la musique, des animations et un magnifique feu d’artifice.

Trois jours de fête, de musique, de rires et de partage !

Vendredi 28 août, allée Roger Salengro

De 20h à minuit Concert d’Émile Doriphor et ses Sulfateuses

Samedi 29 août, place Jean Jaurès

– De 14h à 19h Jeux d’eau

– À 15h Concours de pétanque

– À 16h et 18h Spectacle de rapaces

– De 21h à 1h Orchestre Sacrée Soirée

– À 22h Grand feu d’artifice

Dimanche 30 août, au Boulodrome

– À 8h30 Tour de ville et vente de coques

– À 12h Repas paëlla

– À 16h Loto .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26

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English :

Clermont-l’Hérault is getting ready to celebrate for three days! A major event for everyone—fun, family-friendly, and festive—featuring music, entertainment, and a spectacular fireworks display.

L’événement LES FÊTES DE CLERMONT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS