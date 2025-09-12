Les feux de la Saint Jean Arles

Mardi 23 juin 2026 à partir de 11h30. Devant l'Office de Tourisme d'Arles et à Salin de Giraud Arles

La fête du solstice d’été remonte à la nuit des temps. Tout d’abord culte païen, c’est à partir du Vème siècle, que l’Eglise met cette fête sous le signe de Jean Baptiste. La Saint Jean devient une fête populaire où chacun se retrouve.

Ainsi pendant des siècles, les feux allumés en Provence, en Languedoc, en Catalogne, en France, en Europe accueillent la bonne saison selon des rites propres à chaque localité.



Née d’une flamme solaire en 1955, prise au Canigou, elle brûle toute l’année. Conservée au Castillet de Perpignan par les Catalans, elle est remise en juin aux Provençaux. Trois jours de courses relais sont nécessaires pour l’acheminer de Perpignan à Vintimille en passant par une soixantaine de villes et villages dont Arles qui reçoit la flamme tous les 23 juin aux alentours de midi.



Programme



– 11h30 arrivée de la flamme / Hôtel-de-Ville

– 11h35 installation de la flamme / salle des Pas Perdus devant la stèle Imbert

– 13h00 repas / espace Daillan

– 18h00 bénédiction de la flamme / salle des Pas perdus

– 20h30 soirée de la St Jean avec les groupes traditionnels

– 21h45 transport de la flamme depuis la salle des Pas Perdus vers l’esplanade Charles-de-Gaulle

– 22h00 allumage du feu et balèti / esplanade Charles-de-Gaulle .

English :

The celebration of the summer solstice goes back to the dawn of time. Initially a pagan cult, it was not until the 5th century that the Church placed this festival under the sign of John the Baptist. St. John’s Day became a popular festival where everyone came together.

German :

Das Fest der Sommersonnenwende reicht bis in die Antike zurück. Zunächst war es ein heidnischer Kult, doch ab dem 5. Jahrhundert stellte die Kirche das Fest unter das Zeichen Johannes des Täufers. Der « Johannistag » wird zu einem Volksfest, an dem alle zusammenkommen.

Italiano :

La celebrazione del solstizio d’estate risale alla notte dei tempi. Inizialmente un culto pagano, solo nel V secolo la Chiesa pose questa festa sotto il segno di Giovanni Battista. Il giorno di San Giovanni divenne una festa popolare in cui tutti si riunivano.

Espanol :

La celebración del solsticio de verano se remonta a la noche de los tiempos. Inicialmente un culto pagano, no fue hasta el siglo V cuando la Iglesia situó esta fiesta bajo el signo de Juan el Bautista. El día de San Juan se convirtió en una fiesta popular en la que se reunía todo el mundo.

