Sévillanes petit bal dansant L’Aire d’Arles Arles
Sévillanes petit bal dansant L’Aire d’Arles Arles samedi 13 juin 2026.
Arles
Sévillanes petit bal dansant
Samedi 13 juin 2026 de 19h30 à 23h30. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
Date(s) :
2026-06-13
C’est le moment de sortir vos grandes robes à pois, vos éventails et de venir danser les sévillanes !
Convivialité et authenticité avec ce **petit bal dansant mensuel arlésien**,
proposé par le **tablao de L’Aire d’Arles**, qui fait vivre les sévillanes chaque mois.
Ici, on vient dîner une cuisine du Sud,
des produits de notre terroir — Camargue, Crau, Alpilles —
avec des tapas, une offre **un verre de vin + un tapas à 10€**,
et des **paëllas et fideuà servies dans leurs poêles en fonte individuelles, cuites au four**.
Ensuite, on danse en regardant les autres,
on imite, on s’amuse, on fait des rencontres et on se régale.
Des robes seront également proposées à la vente sur place. .
L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org
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English :
It’s time to get out your big polka-dot dresses, your fans and come dance the Sevillanas!
L’événement Sévillanes petit bal dansant Arles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Arles
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