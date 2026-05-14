Sévillanes petit bal dansant L’Aire d’Arles Arles

Arles

Sévillanes petit bal dansant

Samedi 13 juin 2026 de 19h30 à 23h30. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

C’est le moment de sortir vos grandes robes à pois, vos éventails et de venir danser les sévillanes !

Convivialité et authenticité avec ce **petit bal dansant mensuel arlésien**,

proposé par le **tablao de L’Aire d’Arles**, qui fait vivre les sévillanes chaque mois.



Ici, on vient dîner une cuisine du Sud,

des produits de notre terroir — Camargue, Crau, Alpilles —

avec des tapas, une offre **un verre de vin + un tapas à 10€**,

et des **paëllas et fideuà servies dans leurs poêles en fonte individuelles, cuites au four**.



Ensuite, on danse en regardant les autres,

on imite, on s’amuse, on fait des rencontres et on se régale.



Des robes seront également proposées à la vente sur place. .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

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English :

It’s time to get out your big polka-dot dresses, your fans and come dance the Sevillanas!

L’événement Sévillanes petit bal dansant Arles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Arles