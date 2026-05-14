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Sévillanes petit bal dansant L’Aire d’Arles Arles

Sévillanes petit bal dansant L’Aire d’Arles Arles samedi 13 juin 2026.

Lieu : L'Aire d'Arles

Adresse : 25 Rue Porte de Laure

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Arles

Sévillanes petit bal dansant

Samedi 13 juin 2026 de 19h30 à 23h30. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :
2026-06-13

C’est le moment de sortir vos grandes robes à pois, vos éventails et de venir danser les sévillanes !
Convivialité et authenticité avec ce **petit bal dansant mensuel arlésien**,
proposé par le **tablao de L’Aire d’Arles**, qui fait vivre les sévillanes chaque mois.

Ici, on vient dîner une cuisine du Sud,
des produits de notre terroir — Camargue, Crau, Alpilles —
avec des tapas, une offre **un verre de vin + un tapas à 10€**,
et des **paëllas et fideuà servies dans leurs poêles en fonte individuelles, cuites au four**.

Ensuite, on danse en regardant les autres,
on imite, on s’amuse, on fait des rencontres et on se régale.

Des robes seront également proposées à la vente sur place.   .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10  jonathan@laire.org

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English :

It’s time to get out your big polka-dot dresses, your fans and come dance the Sevillanas!

L’événement Sévillanes petit bal dansant Arles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Arles

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