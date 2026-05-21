Spectacle Alegrias del Sentir Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Arles

Spectacle Alegrias del Sentir

Samedi 13 juin 2026 à partir de 20h30. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour cette soirée de clôture exceptionnelle, trois artistes de grande envergure. La jeune et extraordinaire bailaora Céline Dausan La Rosa Negra, dont le nom évoque à lui seul la beauté mystérieuse, embrasera la scène de sa présence magnétique.

Le ténor du cante flamenco Emilio Cortés l’accompagne de sa voix puissante et habitée. Son chant, ancré dans la plus pure tradition flamenca, est une invitation au voyage intérieur. Et pour couronner cette soirée, FlamencA Arles a le privilège et l’honneur d’accueillir pour la première fois à Arles le guitariste Ati Tampi de Campaneda. Sa guitare, tour à tour délicate et explosive, promet d’illuminer cette nuit de clôture d’une touche aussi rare qu’attendue. Une soirée de clôture à ne manquer sous aucun prétexte. Fin de festival de printemps, mais les émotions continuent.



Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !



Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.



Comme proclamé à l’occasion du dernier festival FlamencA Arles, par la grande artiste de Cadiz Paula Sierra Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie, venez le voir à Arles



Que vous suiviez aficionados à cet art sans pareil, mélomanes ou simplement curieux de découvrir cette culture, la sincérité de leur interprétation s’adresse à toutes les sensibilités. .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

For this exceptional closing evening, three artists of great stature. The extraordinary young bailaora Céline Dausan La Rosa Negra, whose name alone evokes mysterious beauty, will set the stage ablaze with her magnetic presence.

L’événement Spectacle Alegrias del Sentir Arles a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Arles