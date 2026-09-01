Les filles désir Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Les filles désir

Jeudi 12 novembre 2026 de 20h à 21h40. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 21:40:00

Date(s) :

2026-11-12

Dans le cadre du 21e Festival Films Femmes Méditerranée

Tout est carré, cet été-là, à Marseille, pour Omar et sa bande, moniteurs de centre aéré respectés dans leur quartier. Dans leur monde, les règles sont bien établies, les femmes se divisent en deux catégories celles avec qui l’on couche et celles que l’on épouse. Jusqu’au retour de Carmen… Amie d’enfance sortie de la prostitution, Carmen trouble les certitudes du groupe. Sa présence met au jour les contradictions, les désirs et les fragilités d’un monde où chacun•e semblait assigné•e à une place.



Premier long métrage de Prïncia Car, coécrit avec Léna Mardi et issu d’un travail collectif avec de jeunes acteur•ices non professionnel•les des quartiers nord de Marseille, Les Filles désir s’inscrit dans une démarche artistique et sociale engagée. Nourri par l’improvisation et l’écriture collective, le film, sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes, capte avec justesse une jeunesse en quête de sens, tiraillée entre des modèles sociaux et des désirs d’émancipation.



Une exploration des rapports de genre sans manichéisme. Un film qui fait émerger des désirs dont les ailes poussent hors des cadres imposés. S’y dessine alors une possibilité de rêver, une manière d’exister sans demander la permission. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the 21st Mediterranean Women’s Film Festival

L’événement Les filles désir Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille