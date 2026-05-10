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Les Filles d’Olfa, César du meilleur documentaire 2024 à Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès Paris

Les Filles d’Olfa, César du meilleur documentaire 2024 à Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès Paris

Les Filles d’Olfa, César du meilleur documentaire 2024 à Porte de Vanves Centre socioculturel Maurice Noguès Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Centre socioculturel Maurice Noguès

Adresse : 5, avenue de la Porte de Vanves

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite dans la limite des places disponibles</p>

« Les filles d’Olfa» film réalisé par Kaouther Ben Hania Durée 1h50.

Documentaire franco-tuniso-germano-saoudien 2023

Oeil d’Or et Prix François Chalais Cannes 2023 et César du meilleur documentaire 2024

Avec Olfa Hamrouni, Eya et Tayssir Chikhaoui, Nour Karoui, Ichraq Matar, Majd Mastoura …

Pour combler l’absence de deux des quatre filles de la tunisienne Olfa, la réalisatrice fait appel à des actrices professionnelles. Ce dispositif hors du commun nous offre un film très émouvant.

Présentation et débat réalisés par ARTMELE

Le Ciné Kino d’ARTMELE vous invite à la projection du film Les filles d’Olfa suivi d’un débat.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 22h30
gratuit

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

Centre socioculturel Maurice Noguès 5, avenue de la Porte de Vanves  75014 Accès via la place Marthe SimardParis
https://openagenda.com/fr/Artmele


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