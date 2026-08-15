Les Flamboyantes #8 Cusset
vendredi 25 septembre 2026 · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Les Flamboyantes #8
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Bonne nouvelle ! La 8e édition des Flamboyantes de Cusset aura bien lieu les 25, 26 et 27 septembre 2026. Initialement annulé, l’événement est bien décidé à renaître de ses cendres pour offrir la fête que tout le monde attendait !
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
Good news! The 8th edition of Les Flamboyantes de Cusset will indeed take place on September 25, 26, and 27, 2026. Originally canceled, the event has been given a new lease on life to deliver the celebration everyone has been waiting for!
L’événement Les Flamboyantes #8 Cusset a été mis à jour le 2026-08-11 par Vichy Destinations
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