Les Flamingos du Ukulélé Club de Montpellier en fête, Rue de la loge 34000, Montpellier

Les Flamingos du Ukulélé Club de Montpellier en fête Dimanche 21 juin, 17h00 Rue de la loge 34000 Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Le ROSE Flamingo, c’est Beau, c’est Symphatique, c’est Joyeux !

Adoptez-le !!!

Retrouvez ces gracieux volatiles accompagnés de leurs charmants ukulélés folâtrant dans l’Ecusson de Montpellier le 21 juin 2026, fête de la Musique à partir de 17h. Chantez et dansez au doux son du ukulélé !

Le ROSE vous va Bien !

Rue de la loge 34000 rue de la loge 34000 Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie https://www.facebook.com/hisparamacmontpellier https://www.instagram.com/ukuleleclubdemontpellier/ L’Ecusson de Montpellier, c’est le centre historique de la ville ! De la place de la Comédie jusqu’au Peyrou, en passant par les ruelles adjacentes, vous rencontrerez surement les Flamingos de Montpellier, tous en ROSE, pour vous embarquer dans une joyeuse ballade musicale au son du ukulélé. en tram, à vélo ou à pied !

Le ROSE Flamingo, c’est Beau, c’est Symphatique, c’est Joyeux !

©UkuléléclubdeMontpellier