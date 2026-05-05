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Les fleurs du manguier, Tandem, Douai

Les fleurs du manguier, Tandem, Douai

Les fleurs du manguier, Tandem, Douai mardi 5 mai 2026.

Lieu : Tandem

Adresse : Place du Barlet, 59500 Douai

Ville : 59500 Douai

Département : Nord

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Les fleurs du manguier Mardi 5 mai, 20h30 Tandem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T22:30:00+02:00

Tandem Place du Barlet, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France https://www.tandem-arrasdouai.eu/
rencontre avec la productrice Angèle de Lorme

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