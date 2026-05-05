Les fleurs du manguier, Tandem, Douai

Les fleurs du manguier Mardi 5 mai, 20h30 Tandem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T22:30:00+02:00

Tandem Place du Barlet, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France https://www.tandem-arrasdouai.eu/

rencontre avec la productrice Angèle de Lorme