Les fleurs du manguier, Tandem, Douai
Les fleurs du manguier, Tandem, Douai mardi 5 mai 2026.
Les fleurs du manguier Mardi 5 mai, 20h30 Tandem Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T22:30:00+02:00
Tandem Place du Barlet, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France https://www.tandem-arrasdouai.eu/
rencontre avec la productrice Angèle de Lorme
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