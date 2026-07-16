« Les fonds photographiques anciens landais », Maison de la Photographie des Landes, Labouheyre

Informations pratiques

« Les fonds photographiques anciens landais » Samedi 3 avril 2027, 15h00 Maison de la Photographie des Landes Landes

accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-03T15:00:00+02:00 – 2027-04-03T17:00:00+02:00

Fin : 2027-04-03T15:00:00+02:00 – 2027-04-03T17:00:00+02:00

Conférence animée par François Bordes

Une invitation à explorer le patrimoine photographique landais à travers la redécouverte des fonds photographiques patrimoniaux des Landes tant publics que privés, ceux des grands noms de la photographie mais aussi ceux des professionnels ou encore des amateurs éclairés.

Originaire des Landes, François Bordes, Conservateur général du Patrimoine, a dirigé pendant dix-huit ans les Archives municipales de Toulouse. De 2016 à 2019, il est nommé inspecteur général des Patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication à Paris. Il est aujourd’hui membre de la Société de Borda et de la Société Française de Photographie. Spécialiste de l’histoire landaise, il mène de très nombreux travaux de recherche, anime des communications “grand public” et publie régulièrement des ouvrages dont l’Encyclopédie historique de la photographie à Toulouse 1839-1914 (tome 1) et 1914-1974 (tome 2) (Ed. Privat).

Cet évènement fait partie du cycle de rencontres et d’animations « Clichés landais, photographies dans les Landes » coordonné par le Département des Landes

Maison de la Photographie des Landes 36, rue Félix Arnaudin, 40210 LABOUHEYRE Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 58 04 45 00 https://maisondelaphotodeslandes339221463.wordpress.com/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-La-Photographie-des-Landes-100080128467480/ [{« link »: « https://www.landes.fr/agit-au-quotidien/culture-et-patrimoine/conservation-et-musees »}] La Maison de La Photographie des Landes, à Labouheyre. Depuis plus de 20 ans à l’initiative de Philippe Becquelin, puis de Gérard Rodriguez, cette maison typiquement landaise, habitation de l’illustre photographe Félix Arnaudin, est devenue Maison Départementale de la photographie des Landes, puis récemment a reçu le label Maison des illustres 1. Ses financements principaux proviennent de la ville de Labouheyre et du Conseil Départemental des Landes. Créée en 2001 sous l’impulsion de Jean-Louis Pedeuboy, maire de Labouheyre et de Michel Gonzalez, adjoint à la culture, la Maison de la Photographie des Landes est la propriété de la commune de Labouheyre qui a souhaité en faire un lieu consacré à la création photographique et à sa diffusion dans le département et en Aquitaine. Elle a pour mission de témoigner par la photographie auprès du public le plus large des rapports que l’homme entretient avec son territoire, ainsi que de la transformation des activités et des rapports sociaux qui en résultent et parallèlement à sa mission de connaissance la mise en valeur de l’œuvre de ce pionnier de la photographie. A ce jour, la Maison de la Photographie des Landes a organisé ou co-organisé dans le cadre de différents partenariats près de 35 expositions, dont une chaque année consacrée à Félix Arnaudin, avec le concours du Musée d’Aquitaine de Bordeaux et du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Dès l’origine, un travail de sensibilisation a été mené régulièrement tous les ans par des photographes auprès des jeunes des écoles et du centre de loisirs de Labouheyre. Ces travaux d’élèves sont régulièrement exposés à la Maison de la Photographie. parking

Conférence animée par François Bordes

©Félix Arnaudin / Maison de la Photographie de Labouheyre