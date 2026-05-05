Les formes de l’architecture romaine Le Pavillon Caen
Les formes de l’architecture romaine Le Pavillon Caen mardi 7 juillet 2026.
Caen
Les formes de l’architecture romaine
Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-18
Découverte des formes qui composent les façades et bâtiments romains, d’abord en manipulant des formes en 2D, puis en s’essayant à la construction aux moyens de blocs de bois.
Découverte des formes qui composent les façades et bâtiments romains, d’abord en manipulant des formes en 2D, puis en s’essayant à la construction aux moyens de blocs de bois. .
Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les formes de l’architecture romaine
Discover the shapes that make up Roman façades and buildings, first by manipulating 2D shapes, then by trying your hand at construction using wooden blocks.
L’événement Les formes de l’architecture romaine Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Caen la Mer