Les formes de l’architecture romaine Le Pavillon Caen

Caen

Les formes de l’architecture romaine

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 10:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-18

Découverte des formes qui composent les façades et bâtiments romains, d’abord en manipulant des formes en 2D, puis en s’essayant à la construction aux moyens de blocs de bois.

Découverte des formes qui composent les façades et bâtiments romains, d’abord en manipulant des formes en 2D, puis en s’essayant à la construction aux moyens de blocs de bois. .

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

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English : Les formes de l’architecture romaine

Discover the shapes that make up Roman façades and buildings, first by manipulating 2D shapes, then by trying your hand at construction using wooden blocks.

L’événement Les formes de l’architecture romaine Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Caen la Mer