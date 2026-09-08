Les fouilles archéologiques à Bussy-Saint-Georges, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Les fouilles archéologiques à Bussy-Saint-Georges Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de l’Europe Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Marion Perrault et Eddy Sethian, archéologues à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), présenteront les résultats des fouilles menées à Bussy-Saint-Georges en 2025 et 2026. Celles-ci documentent des occupations humaines, du Mésolithique à l’époque médiévale, et révèlent des traces d’une halte de chasse, d’un habitat de l’âge du Fer, de vestiges d’une occupation rurale antique ainsi que d’un habitat médiéval. Venez rencontrer les archéologues et en apprendre plus sur leurs découvertes !

Par Marion Perrault et Eddy Sethian, archéologues à l’Inrap

Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général-de-Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 [{« type »: « phone », « value »: « 01 87 94 77 47 »}]

Conférence par Marion Perrault et Eddy Sethian archéologues à l’Inrap

© H. Bruvoll INRAP