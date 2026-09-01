Les Foulées Condatoises Condat-sur-Vienne
dimanche 27 septembre 2026 · Condat-sur-Vienne
Informations pratiques
Condat-sur-Vienne
Les Foulées Condatoises
Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Les Foulées Condatoises sont de retour et fêtent leur 20 ans! Cette course à pied, organisée dans la charmante ville de Condat-sur-Vienne, vous promet une journée riche en émotions, en défis sportifs et en découvertes. Pour cette édition deux parcours pour les courses et une randonnée colorée
– Les courses de 5km et 10km. Départ 10h.
– La galopade des Enfants de 800m 2000m 4000m selon catégorie. Départ 11h30.
– Randonnée familiale colorée de 4 km. Départ 9h30.
Détail des inscriptions sur le site web en lien. .
Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 13 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Foulées Condatoises
L’événement Les Foulées Condatoises Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale Condat-sur-Vienne 19 septembre 2026
- L’Espace Confluences fête ses 30 ans ! Condat-sur-Vienne Espace Confluences Condat-sur-Vienne 19 septembre 2026
- Le Point Virgule fait sa tournée Condat-sur-Vienne 19 septembre 2026
- Vide dressing Condat-sur-Vienne 27 septembre 2026