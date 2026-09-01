Informations pratiques

Condat-sur-Vienne

Les Foulées Condatoises

Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Les Foulées Condatoises sont de retour et fêtent leur 20 ans! Cette course à pied, organisée dans la charmante ville de Condat-sur-Vienne, vous promet une journée riche en émotions, en défis sportifs et en découvertes. Pour cette édition deux parcours pour les courses et une randonnée colorée

– Les courses de 5km et 10km. Départ 10h.

– La galopade des Enfants de 800m 2000m 4000m selon catégorie. Départ 11h30.

– Randonnée familiale colorée de 4 km. Départ 9h30.

Détail des inscriptions sur le site web en lien. .

Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 13 29

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English : Les Foulées Condatoises

L’événement Les Foulées Condatoises Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole