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AGENDA · Condat-sur-Vienne

Les Foulées Condatoises Condat-sur-Vienne

dimanche 27 septembre 2026 · Condat-sur-Vienne

Les Foulées Condatoises Condat-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
87920 Condat-sur-Vienne
Département
Haute-Vienne
Tarif

Condat-sur-Vienne

Les Foulées Condatoises

Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Les Foulées Condatoises sont de retour et fêtent leur 20 ans! Cette course à pied, organisée dans la charmante ville de Condat-sur-Vienne, vous promet une journée riche en émotions, en défis sportifs et en découvertes. Pour cette édition deux parcours pour les courses et une randonnée colorée
– Les courses de 5km et 10km. Départ 10h.
– La galopade des Enfants de 800m 2000m 4000m selon catégorie. Départ 11h30.
– Randonnée familiale colorée de 4 km. Départ 9h30.
Détail des inscriptions sur le site web en lien.   .

Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 13 29 

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English : Les Foulées Condatoises

L’événement Les Foulées Condatoises Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole

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