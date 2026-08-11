Informations pratiques

Condat-sur-Vienne

Forum des associations de Condat-sur-Vienne

Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 14:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum des associations de Condat-sur-Vienne est un rendez-vous incontournable de la rentrée. Organisé par le Pôle d’Animation Local (PAL), avec le soutien de la municipalité, cet événement permet aux habitants de découvrir la richesse du tissu associatif de la commune. Sport, culture, loisirs, solidarité ou encore activités artistiques de nombreuses associations viennent présenter leurs activités, échanger avec le public et proposer des animations. C’est l’occasion idéale de rencontrer les bénévoles, de se renseigner sur les différentes activités proposées et, pourquoi pas, de trouver une nouvelle passion ou de s’engager dans la vie locale. Le forum se déroule au gymnase Claude Lachèze et un food-truck est également présent sur place. Un moment convivial à partager en famille ! .

Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 20 00

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English : Forum des associations de Condat-sur-Vienne

L’événement Forum des associations de Condat-sur-Vienne Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Limoges Métropole