Yoga en plein air Condat-sur-Vienne Parc derrière le Quorum Condat-sur-Vienne
dimanche 30 août 2026 · Parc derrière le Quorum · Condat-sur-Vienne
Informations pratiques
Condat-sur-Vienne
Yoga en plein air Condat-sur-Vienne
Parc derrière le Quorum 17 Avenue de Limoges Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:15:00
fin : 2026-08-30 09:15:00
Date(s) :
2026-08-30
Yoga en pleine nature.
Des séances ouvertes à tout le monde, débutants comme pratiquants confirmés, dans un cadre ressourçant au plus près de la nature. Apportez votre tapis.
En cas de pluie, les séances sont annulées .
Parc derrière le Quorum 17 Avenue de Limoges Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 08 52 22
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English : Yoga en plein air Condat-sur-Vienne
L’événement Yoga en plein air Condat-sur-Vienne Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Limoges Métropole
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