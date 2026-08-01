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Yoga en plein air Condat-sur-Vienne Parc derrière le Quorum Condat-sur-Vienne

dimanche 30 août 2026 · Parc derrière le Quorum · Condat-sur-Vienne

Yoga en plein air Condat-sur-Vienne Parc derrière le Quorum Condat-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:15:00
Lieu
Parc derrière le Quorum
Adresse
17 Avenue de Limoges
Ville
87920 Condat-sur-Vienne
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Condat-sur-Vienne

Yoga en plein air Condat-sur-Vienne

Parc derrière le Quorum 17 Avenue de Limoges Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:15:00
fin : 2026-08-30 09:15:00

Date(s) :
2026-08-30

Yoga en pleine nature.
Des séances ouvertes à tout le monde, débutants comme pratiquants confirmés, dans un cadre ressourçant au plus près de la nature. Apportez votre tapis.
En cas de pluie, les séances sont annulées   .

Parc derrière le Quorum 17 Avenue de Limoges Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 08 52 22 

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English : Yoga en plein air Condat-sur-Vienne

L’événement Yoga en plein air Condat-sur-Vienne Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Limoges Métropole

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