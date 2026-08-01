Informations pratiques

Condat-sur-Vienne

Marché festif

Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Les commerçants de Condat rejoignent les habitués pour vous proposer encore plus de choix.

Achetez votre viande sur place et faites-la griller directement par le union cycliste de Condat, à la plancha !

Des tables seront installées pour profiter d’un moment de partage sur place.

Et pour compléter buvette et frites et musique seront aussi de la partie ! .

Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 20 00

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Limoges Métropole