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AGENDA · Condat-sur-Vienne

Marché festif Condat-sur-Vienne

vendredi 28 août 2026 · Condat-sur-Vienne

Marché festif Condat-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de la Libération
Ville
87920 Condat-sur-Vienne
Département
Haute-Vienne
Tarif

Condat-sur-Vienne

Marché festif

Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Les commerçants de Condat rejoignent les habitués pour vous proposer encore plus de choix.
Achetez votre viande sur place et faites-la griller directement par le union cycliste de Condat, à la plancha !
Des tables seront installées pour profiter d’un moment de partage sur place.
Et pour compléter buvette et frites et musique seront aussi de la partie !   .

Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 20 00 

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Limoges Métropole

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