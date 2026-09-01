Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale Condat-sur-Vienne
samedi 19 septembre 2026 · Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale · Condat-sur-Vienne
Informations pratiques
Condat-sur-Vienne
Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne
Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Votre bibliothèque le Bateau Livre accueille François Tacot & Rémy Lasource, auteurs de nombreux polars ancrés en Limousin.
Venez rencontrer les auteurs, échanger autour de leurs univers et faire dédicacer leurs ouvrages lors de ce moment convivial ouvert à tous. .
Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
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English : Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne
L’événement Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Limoges Métropole
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