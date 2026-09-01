Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale Condat-sur-Vienne

Informations pratiques

Condat-sur-Vienne

Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne

Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Votre bibliothèque le Bateau Livre accueille François Tacot & Rémy Lasource, auteurs de nombreux polars ancrés en Limousin.

Venez rencontrer les auteurs, échanger autour de leurs univers et faire dédicacer leurs ouvrages lors de ce moment convivial ouvert à tous. .

Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

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English : Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne

L’événement Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Limoges Métropole