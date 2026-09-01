L’Espace Confluences fête ses 30 ans ! Condat-sur-Vienne Espace Confluences Condat-sur-Vienne

Informations pratiques

Condat-sur-Vienne

L’Espace Confluences fête ses 30 ans !

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour marquer cet anniversaire, la célèbre scène parisienne du Point-Virgule fait escale à Condat-sur-Vienne avec son spectacle Le Point-Virgule fait sa tournée . Au programme une sélection de 3 humoristes, des coups de cœur du moment et des talents de demain, pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. Une soirée exceptionnelle proposée par JMD Production et Le Point-Virgule. Dans le hall de l’Espace Confluences, une exposition de photographies de Jean-Pierre Neymond retracera 30 ans de spectacles et de moments marquants du lieu.

Révélez votre talent Le Point Virgule vous propose de participer aux auditions/master class et de gagner une participation en 1ère partie, le soir même, du spectacle le point virgule fait sa tournée plus d’informations via le lien site web. .

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60

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English : L’Espace Confluences fête ses 30 ans !

L’événement L’Espace Confluences fête ses 30 ans ! Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Limoges Métropole