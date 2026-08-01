Cinéma en plein air Condat-sur-Vienne
mardi 25 août 2026 · Condat-sur-Vienne
Informations pratiques
Condat-sur-Vienne
Cinéma en plein air
2 Place de la Mairie Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Venez profiter d’un moment convivial autour du cinéma en plein air avec 3 jours max , une comédie d’action réalisée par Tarek Boudali et sortie en 2023. D’une durée d’1h27, le film retrouve Rayane, policier maladroit mais héroïque malgré lui. Cette fois, sa grand-mère est kidnappée par un cartel mexicain et Rayane n’a que trois jours pour la sauver ! Accompagné de ses fidèles collègues, il se lance dans une aventure pleine d’action, de situations rocambolesques et d’humour, entre Paris, Abu Dhabi et le Mexique.
Vous pourrez profiter d’un pique-nique à 20h avant la projection du film à21h30 .
2 Place de la Mairie Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 20 00
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Limoges Métropole
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