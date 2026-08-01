Informations pratiques

Condat-sur-Vienne

Cinéma en plein air

2 Place de la Mairie Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Venez profiter d’un moment convivial autour du cinéma en plein air avec 3 jours max , une comédie d’action réalisée par Tarek Boudali et sortie en 2023. D’une durée d’1h27, le film retrouve Rayane, policier maladroit mais héroïque malgré lui. Cette fois, sa grand-mère est kidnappée par un cartel mexicain et Rayane n’a que trois jours pour la sauver ! Accompagné de ses fidèles collègues, il se lance dans une aventure pleine d’action, de situations rocambolesques et d’humour, entre Paris, Abu Dhabi et le Mexique.

Vous pourrez profiter d’un pique-nique à 20h avant la projection du film à21h30 .

2 Place de la Mairie Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 20 00

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Limoges Métropole