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AGENDA · Condat-sur-Vienne

Vide dressing Condat-sur-Vienne

dimanche 27 septembre 2026 · Condat-sur-Vienne

Vide dressing Condat-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
2 Rue de la République
Ville
87920 Condat-sur-Vienne
Département
Haute-Vienne
Tarif

Condat-sur-Vienne

Vide dressing

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Une journée conviviale placée sous le signe de la seconde main et des bonnes affaires vous attend à l’Espace Confluences. Venez chiner vêtements et accessoires et profiter d’un moment chaleureux entre découvertes, échanges et trouvailles. Sur place, une buvette et un espace de restauration proposeront boissons, sandwichs, crêpes et gâteaux pour prolonger agréablement la journée.   .

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   ap2condat@gmail.com

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole

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