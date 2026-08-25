Vide dressing Condat-sur-Vienne
dimanche 27 septembre 2026 · Condat-sur-Vienne
Informations pratiques
Condat-sur-Vienne
Vide dressing
2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Une journée conviviale placée sous le signe de la seconde main et des bonnes affaires vous attend à l’Espace Confluences. Venez chiner vêtements et accessoires et profiter d’un moment chaleureux entre découvertes, échanges et trouvailles. Sur place, une buvette et un espace de restauration proposeront boissons, sandwichs, crêpes et gâteaux pour prolonger agréablement la journée. .
2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ap2condat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Cinéma en plein air Condat-sur-Vienne 25 août 2026
- Marché festif Condat-sur-Vienne 28 août 2026
- Yoga en plein air Condat-sur-Vienne Parc derrière le Quorum Condat-sur-Vienne 30 août 2026
- Forum des associations de Condat-sur-Vienne Condat-sur-Vienne 5 septembre 2026
- Rencontre dédicace avec François Tacot & Rémy Lasource Condat-sur-Vienne Le Bateau Livre -Bibliothèque municipale Condat-sur-Vienne 19 septembre 2026