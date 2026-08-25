Informations pratiques

Condat-sur-Vienne

Vide dressing

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Une journée conviviale placée sous le signe de la seconde main et des bonnes affaires vous attend à l’Espace Confluences. Venez chiner vêtements et accessoires et profiter d’un moment chaleureux entre découvertes, échanges et trouvailles. Sur place, une buvette et un espace de restauration proposeront boissons, sandwichs, crêpes et gâteaux pour prolonger agréablement la journée. .

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ap2condat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole