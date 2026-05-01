Les Foulées de Nevers Salle des fêtes Pierre Bérégovoy Saint-Éloi
Les Foulées de Nevers Salle des fêtes Pierre Bérégovoy Saint-Éloi vendredi 22 mai 2026.
Saint-Éloi
Les Foulées de Nevers
Salle des fêtes Pierre Bérégovoy 13 Rue de la Gare Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 16 – 16 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22 21:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Les Foulées de Nevers reviennent le samedi 22 mai au Parc Roger Salengro à NEVERS.
Cet événement running emblématique de la cité ducale se tiendra dans son jardin le parc Roger Salengro ! Une manifestation co-organisée par La French Run et l’Uson Athlé.
– A 18h15 course éveils
– A 18h35 course Poussins
– A 18h55 course des Benjamins et minimes
– A 19h30 Les Petites Foulées (environ 5km)
– A 20h15 Les Foulées (environ 10km)
Le village accueillera animations, stands (partenaires, restauration, associations locales) et musique. .
Salle des fêtes Pierre Bérégovoy 13 Rue de la Gare Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté usonathle.ea58@gmail.com
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English : Les Foulées de Nevers
L’événement Les Foulées de Nevers Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cap Grand Nevers
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