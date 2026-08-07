Les Foulées Roses de Périgueux Place du 8 Mai 1945 Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Les Foulées Roses de Périgueux

Place du 8 Mai 1945 Caserne des pompiers Périgueux Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

́ ́ !

‘ ́ 2026 !

– pour participer aux ́ ́ , un événement organisé par dans le cadre ‘ .

& 05 53 09 54 45

En famille, entre amis, entre collègues ou en solo, chaque pas compte.

Venez partager un moment convivial et engagé au profit d’une cause qui nous concerne tous.

– ́ 2026 ́ ! .

Place du 8 Mai 1945 Caserne des pompiers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 54 45 cd24@ligue-cancer.net

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English : Les Foulées Roses de Périgueux

L’événement Les Foulées Roses de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux