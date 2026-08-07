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Les Foulées Roses de Périgueux Place du 8 Mai 1945 Périgueux

samedi 3 octobre 2026 · Place du 8 Mai 1945 · Périgueux

Les Foulées Roses de Périgueux Place du 8 Mai 1945 Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du 8 Mai 1945
Adresse
Caserne des pompiers
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Les Foulées Roses de Périgueux

Place du 8 Mai 1945 Caserne des pompiers Périgueux Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

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– pour participer aux ́ ́ , un événement organisé par dans le cadre ‘ .
& 05 53 09 54 45
En famille, entre amis, entre collègues ou en solo, chaque pas compte.
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– ́ 2026 ́ !   .

Place du 8 Mai 1945 Caserne des pompiers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 54 45  cd24@ligue-cancer.net

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English : Les Foulées Roses de Périgueux

L’événement Les Foulées Roses de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux

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