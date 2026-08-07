Les Foulées Roses de Périgueux Place du 8 Mai 1945 Périgueux
samedi 3 octobre 2026 · Place du 8 Mai 1945 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les Foulées Roses de Périgueux
Place du 8 Mai 1945 Caserne des pompiers Périgueux Dordogne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
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– pour participer aux ́ ́ , un événement organisé par dans le cadre ‘ .
& 05 53 09 54 45
En famille, entre amis, entre collègues ou en solo, chaque pas compte.
Venez partager un moment convivial et engagé au profit d’une cause qui nous concerne tous.
– ́ 2026 ́ ! .
Place du 8 Mai 1945 Caserne des pompiers Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 54 45 cd24@ligue-cancer.net
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English : Les Foulées Roses de Périgueux
L’événement Les Foulées Roses de Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux
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