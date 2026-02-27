Informations pratiques

Touques

Les Foulées Touquaises

Place de la Mairie Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 09:30:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Un rendez-vous sportif et convivial à ne pas manquer un trail de 7,5 km (à 9h0) ou 15 km (à 9h45) liant sport, nature et patrimoine. Accessible aux personnes de plus de 16 ans (nées en 2011 et avant).

Un rendez-vous sportif et convivial à ne pas manquer pour partir à la découverte de Touques, un petit bijou de la Côte Fleurie. Une belle occasion de mêler sport, convivialité et patrimoine dans un cadre unique.

Un trail de 7,5 km (à 9h30) ou 15 km (à 9h45).

Accessible aux personnes de plus de 16 ans (nées en 2011 et avant).

Grande nouveauté pour la 2ᵉ édition les champions de demain auront aussi leur moment de gloire.

Deux courses enfants au programme

1 km Le mini tour de Touques (2022, 2021, 2020)

2 km Le défi des Touquais (2019, 2018, 2017, 2016) .

Place de la Mairie Touques 14800 Calvados Normandie

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English : Les Foulées Touquaises

A fun and friendly sporting event not to be missed: a 7.5 km trail run (starting at 9.00 am) or a 15 km trail run (starting at 9.45 am) combining sport, nature and heritage. Open to anyone aged 16 and over (born in 2011 or earlier).

L’événement Les Foulées Touquaises Touques a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville