Informations pratiques

Béziers

LES FOURBERIES DE SCAPIN

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11

Scapin, maître des coups montés, revient dans une revisite de la comédie de Molière aussi vive que jubilatoire.

Muriel Mayette-Holtz revisite la farce intemporelle de Molière et signe une comédie enlevée, respectueuse du texte mais résolument ancrée dans une mise en scène contemporaine et vive. Octave aime Hyacinte, Léandre aime Zerbinette… mais leurs pères voient ces unions d’un tout autre œil. Désespérés, les deux jeunes hommes se tournent vers Scapin. Entre ruses, stratagèmes et espièglerie, celui-ci s’amuse à tromper les puissants, à se jouer de l’avarice des anciens, jusqu’à ce que sa propre fourberie finisse par être révélée. Muriel Mayette-Holtz, porte ici une lecture vive et jubilatoire de Molière. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LES FOURBERIES DE SCAPIN

Scapin, the master of trickery, returns in a reimagining of Molière’s comedy that is as lively as it is exhilarating.

L’événement LES FOURBERIES DE SCAPIN Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34