Informations pratiques

Saumur

Les Fours à chaux

Dampierre-Sur-Loire Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Datant de 1828, ces fours à chaux font partie du patrimoine industriel saumurois. Ils servaient à produire la chaux à partir de la pierre de Champigny.

Visites guidées.

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Dampierre-Sur-Loire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Dating back to 1828, these lime kilns are part of Saumur’s industrial heritage. They were used to produce lime from Champigny stone.

Guided tours.

L’événement Les Fours à chaux Saumur a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME