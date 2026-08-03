Les Fours à chaux Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Les Fours à chaux
Dampierre-Sur-Loire Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Datant de 1828, ces fours à chaux font partie du patrimoine industriel saumurois. Ils servaient à produire la chaux à partir de la pierre de Champigny.
Visites guidées.
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Dampierre-Sur-Loire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Dating back to 1828, these lime kilns are part of Saumur’s industrial heritage. They were used to produce lime from Champigny stone.
Guided tours.
L’événement Les Fours à chaux Saumur a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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