Les fous alliés 2 – Alliance(s), Théâtre de Poche Graslin, Nantes

Les fous alliés 2 – Alliance(s) 10 – 19 décembre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

de 11 à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-19T20:00:00+01:00 – 2026-12-19T21:30:00+01:00

Genre : Comédie – Humour noir – à partir de 10 ans– Durée : 1h10

Paul et Valery se marient ! Un grand jour, une belle fête…

Mais derrière les sourires de circonstance, les masques tombent peu à peu pour laisser apparaître ma-nies, secrets, jalousies, petites lâchetés et grandes hypocrisies.

Entre gaffes, maladresses et vérités qui éclatent, ce mariage devient le théâtre joyeux d’une humanité à la fois tendre, cruelle et irrésistiblement drôle.

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Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33648-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@theatredepochegraslin.fr »}] [{« data »: {« author »: « Amalian « , « cache_age »: 86400, « description »: « ud83cudfad LES FOUS ALLIu00c9S 2 / ALLIANCE(S)ud83dudc8d Ils vont se dire ouiu2026 Mais la cu00e9ru00e9monie vire au chaos. ud83dudca5 u00ab Un jeu de massacre jubilatoire u00bb u2014 Tatouvu ud83dudca5 u00ab Une cu00e9lu00e9bration du00e9licieusement cruelle et rythmu00e9e u00bb u2014 Strobonud83dudccd u00c0 Paris, u00e0 Avignon et en tournu00e9enRu00e9alisation : Edouard Mutez », « type »: « video », « title »: « ud83cudfad LES FOUS ALLIu00c9S 2 / ALLIANCE(S)ud83dudc8dTEASERud83dudca5 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0QtIsfTn7aY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0QtIsfTn7aY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCUFqGm878xRiIv5gE3hzbVA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Humour noir et mauvaise foi humour noir comique