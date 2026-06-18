Les Fous Zélés Salles des fêtes, théâtres (de verdure), village Longchaumois

Longchaumois

Les Fous Zélés

Salles des fêtes, théâtres (de verdure), village Espace loisirs Longchaumois Jura

Tarif : – – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-03

Créée au printemps 2019, les Fous Zélés c’est une troupe franc-comtoise qui se renouvelle chaque saison (fin septembre à mi-juillet). L’Aventure est ouverte à tous-tes, avec ou sans expérience théâtrale !

Nous nous revendiquons volontiers franc-comtois, loin des clivages de territoires, et pour preuves

Notre siège social est dans le Haut-Jura à LONGCHAUMOIS, nos séances mensuelles ont lieu dans le Doubs à QUINGEY et notre garage pour stocker nos affaires de scène est à BESANÇON !

Nos séances et stages sont assurés par l’auteur et metteur en scène professionnel Romain JAILLET.

Ce dernier écrit chaque année un spectacle original sur mesure pour nous, et réalise la mise en scène et la scénographie.

Il écrit pour chacun-e un rôle sur mesure, en fonction de la personne. Ce, pour faciliter le jeu théâtral de chaque personne et le rendre sincère !

Les participant-es sont novices ou confirmé-e-s en théâtre. Tout le monde est le bienvenu !

Romain JAILLET est l’initiateur et créateur du Projet.

Vibrant écho de ses 25 dernières années qui mélangent tournées musicales ; parcours dans l’éducation populaire en tant que directeur de centres ; voyages à travers le monde ; spectacles, cours et stages de théâtre donnés depuis plus de 16 ans.

PRÉSENTATION du nouveau spectacle 2026 des Fous Zélés

ARCHIVES D’UNE HISTOIRE PERDUE

Dans la petite ville imaginaire de Brumeroche-les-Deux-Sources, une rumeur circule les extraterrestres seraient en train d’envahir la ville !

Le Commissaire Peter et l’Inspectrice Desmoulins sont envoyé-es sur place.

En parallèle, un groupe d’enfants Théo, Zia, Zélie, P’tit Léo et son doudou va lui aussi mener l’enquête…

18 comédien-ne-s sur scène !

(moyenne d’âge 25 ans)

Spectacle tout public, à partir de 6 ans

Comédie enquête fantastique

+ Buvette (bière bio artisanale + boissons sans alcool) et boutique d’artisanat .

Salles des fêtes, théâtres (de verdure), village Espace loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 48 82 03 fouszeles@gmail.com

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English : Les Fous Zélés

L’événement Les Fous Zélés Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON