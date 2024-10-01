Les Francs-maçons, mythes et révélations sur une société secrète Devant l’entrée de l’église Saint-Germain-des-Prés Paris
Les Francs-maçons, mythes et révélations sur une société secrète Devant l’entrée de l’église Saint-Germain-des-Prés Paris mardi 1 octobre 2024.
Ces symboles disséminés illustrent bien le goût du secret qui caractérise le rite initiatique maçonnique : ses nouveaux membres sont introduits par cooptation et sont tenus de ne pas dévoiler l’identité des autres membres tout le long de leur initiation. Le secret maçonnique a toujours alimenté des fantasmes et des idées reçues sur cet ordre né en Grande Bretagne en 1717. Votre guide passionné vous apprendra à distinguer les signes et déchiffrer le vrai du faux pour se concentrer sur l’origine historique des francs-maçons, leur organisation, les principales figures, et surtout, leur importance dans la formation de notre société.
Une visite passionnante pour les amateurs d’histoire et les curieux désireux de lire entre les lignes de l’architecture de la capitale pour comprendre les secrets de notre histoire !
Grâce à cette balade historique guidée, arpentez les quartiers de Saint-Germain et du Palais Bourbon à la recherche des traces visibles ou dissimulées de la Franc-maçonnerie dans la capitale.
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant
- Adulte : 14,50 €
- – 18 ans : 10,00 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Devant l’entrée de l’église Saint-Germain-des-Prés 3 place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris
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