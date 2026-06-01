Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales Champagne Charles de Cazanove Reims lundi 29 juin 2026.

Reims

Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales

Champagne Charles de Cazanove 8 Place de la République Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Tout public

Du tango argentin aux musiques d’Europe de l’Est, un programme aux multiples visages. .

Champagne Charles de Cazanove 8 Place de la République Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales

L’événement Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès