Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales Champagne Charles de Cazanove Reims
Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales Champagne Charles de Cazanove Reims lundi 29 juin 2026.
Reims
Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales
Champagne Charles de Cazanove 8 Place de la République Reims Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Tout public
Du tango argentin aux musiques d’Europe de l’Est, un programme aux multiples visages. .
Champagne Charles de Cazanove 8 Place de la République Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales
L’événement Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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