Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales Champagne Charles de Cazanove Reims

Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales Champagne Charles de Cazanove Reims lundi 29 juin 2026.

Lieu : Champagne Charles de Cazanove

Adresse : 8 Place de la République

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 Supplément Tarif réduit

Reims

Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales

Champagne Charles de Cazanove 8 Place de la République Reims Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:00:00
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

Tout public
Du tango argentin aux musiques d’Europe de l’Est, un programme aux multiples visages.   .

Champagne Charles de Cazanove 8 Place de la République Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales

L’événement Les Frères Bouclier De Buenos Aires à Paris | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

À voir aussi à Reims (Marne)