LES FRÈRES JACQUARD LE BIG BAMBOO JOHN JOHN MASTERBEAT Tours
samedi 10 octobre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
LES FRÈRES JACQUARD LE BIG BAMBOO JOHN JOHN MASTERBEAT
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10 23:30:00
Date(s) :
2026-10-10
LE BATEAU DANS LA RUE
Si vous n’allez pas à Challon dans la rue, Chalon dans la rue viendra à vous, avec cette toute première soirée Le Bateau dans la rue !
A la croisée du concert et du show burlesque, les 3 Frères Jacquard proposent un spectacle de mash-ups mélant musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, avec une extravagance totalement assumée !
Des chorégraphies, des costumes, une prestance…et de l’humour absurde
bien sûr… loin de leur légendaire Jacquaravane, retrouvez Jean-Michel, Jean-Stéphane et Jean-Corentin pour un son et lumière des grands soirs au Bateau.
Et pour lancer la soirée dans la stratosphère de la bamboche, faisons place à la vivialité du Big Bamboo et sa panoplie de joyeux drilles, the radio show ludophonique. 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
THE BOAT IN THE STREET
L’événement LES FRÈRES JACQUARD LE BIG BAMBOO JOHN JOHN MASTERBEAT Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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