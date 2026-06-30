Informations pratiques

Tours

LES FRÈRES JACQUARD LE BIG BAMBOO JOHN JOHN MASTERBEAT

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10 23:30:00

Date(s) :

2026-10-10

LE BATEAU DANS LA RUE

Si vous n’allez pas à Challon dans la rue, Chalon dans la rue viendra à vous, avec cette toute première soirée Le Bateau dans la rue !

A la croisée du concert et du show burlesque, les 3 Frères Jacquard proposent un spectacle de mash-ups mélant musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, avec une extravagance totalement assumée !

Des chorégraphies, des costumes, une prestance…et de l’humour absurde

bien sûr… loin de leur légendaire Jacquaravane, retrouvez Jean-Michel, Jean-Stéphane et Jean-Corentin pour un son et lumière des grands soirs au Bateau.

Et pour lancer la soirée dans la stratosphère de la bamboche, faisons place à la vivialité du Big Bamboo et sa panoplie de joyeux drilles, the radio show ludophonique. 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

THE BOAT IN THE STREET

L’événement LES FRÈRES JACQUARD LE BIG BAMBOO JOHN JOHN MASTERBEAT Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37