LES FRERES JACQUARD, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

LES FRERES JACQUARD Jeudi 4 février 2027, 19h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis numéroté – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T19:00:00+01:00 – 2027-02-04T20:30:00+01:00

Fin : 2027-02-04T19:00:00+01:00 – 2027-02-04T20:30:00+01:00

Comme chaque année, le Carré Sam s’exporte au Théâtre Monsigny pour l’apéro-spectacle de Février.

———————–

Après S.M.E.T et Mike et Riké, cette année, ce sont les Frères Jacquard qui s’y collent !

Ah les Frères Jacquard… Un poil ringard, à la fois chansonniers, humoristes, saltimbanques, ils sont un peu les Frères Jacques nouvelle génération.

Leur répertoire est aussi vaste que leur humour, allant du rock au disco en passant par le slow, le funk…

Ils reprennent, détournent et mélangent des chansons de tous styles dans un spectacle d’humour musical façon « rois de la bamboche ».

Avec leur look improbable, leurs chorégraphies tout aussi improbables, leur talent indéniable, ils vont vous faire taper des pieds, frapper dans les mains, remuer le popotin.

Parce que s’il y a une chose qu’ils savent vraiment bien faire, c’est mettre l’ambiance. Rien ne les arrête. Ils sont totalement dingues !

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apéro-spectacle // Humour musical > Spectacle hors les murs = au Théâtre Monsigny

DR