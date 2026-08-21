Les fresques de Maurin des Maures, MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes, Bormes-les-Mimosas

Informations pratiques

Les fresques de Maurin des Maures Dimanche 20 septembre, 15h00, 15h30 MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Var

Lieu de rendez-vous donné au moment de la réservation. Réservation obligatoire sur musee-bormes.com ou au 04 94 71 56 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les fresques de Maurin des Maures par Giulio Vittini dans la salle des mariages de la mairie de Bormes les Mimosas !

Vous connaissez l’écrivain Jean Aicard et son ouvrage « Maurin des Maures » ? L’artiste Giulio Vittini (1888-1968) également ? Cela l’a inspiré pour réaliser des fresques sur cet ouvrage important pour Bormes les Mimosas et ses habitants.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie du village préféré des Français vous ouvre les portes de sa salle des mariages afin de vous faire découvrir ces œuvres monumentales !

N’hésitez pas, par la suite, à aller faire un tour dans l’exposition temporaire « Bormes, couleurs d’un siècle », pour en apprendre plus sur Jean Aicard, son ouvrage et à quel point il a marqué Bormes par son passage.

Lieu de rendez-vous donner au moment de la réservation.

MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes 103 rue Carnot, 83230 Bormes-les-Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 71 56 60 http://musee-bormes.com https://www.instagram.com/musee_mhab/ [{« type »: « link », « value »: « http://musee-bormes.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 94 71 56 60 »}] Au MHAB-Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l’Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d’une collection d’art datant de la fin du XIXe à aujourd’hui et d’un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d’histoire de la ville.

Découvrez les fresques de Maurin des Maures par Giulio Vittini dans la salle des mariages de la mairie de Bormes les Mimosas !

© Enora Allehaux Villaño