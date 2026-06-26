LES FROTTEMENTS DU COEUR Béziers
LES FROTTEMENTS DU COEUR Béziers vendredi 27 novembre 2026.
Béziers
LES FROTTEMENTS DU COEUR
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
D’après une histoire vraie, un récit drôle et bouleversant sur la résilience, l’amour et le combat pour la vie.
Inspiré d’une histoire vraie, Les Frottements du cœur raconte le combat d’une jeune femme dont une simple grippe bascule en urgence vitale.
Entre résilience, amour et espoir, ce spectacle nous plonge avec humour et humanité dans l’univers singulier de la réanimation.
Une aventure bouleversante, drôle et profondément lumineuse.
Lauréat du Molière du Seul en scène 2026. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LES FROTTEMENTS DU COEUR
Based on a true story, this is a funny and moving tale of resilience, love, and the struggle for life.
L’événement LES FROTTEMENTS DU COEUR Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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