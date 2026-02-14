Les gardiens de la nature, Pôle Culturel et Scientifique, Alès
Les gardiens de la nature, Pôle Culturel et Scientifique, Alès mercredi 22 avril 2026.
Les gardiens de la nature Mercredi 22 avril, 14h00 Pôle Culturel et Scientifique Gard
Gratuit. Inscription conseillée au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Dans le cadre de la Journée de la Terre, partez en mission pour protéger la biodiversité ! Jeux en autonomie, défis et énigmes vous plongeront au cœur des actions pour préserver plantes, animaux et milieux naturels proche de chez vous !
Une fois par mois, venez découvrir les documents disponibles en autonomie dans nos rayonnages autour de la thématique de la « protection de la nature » et de la « biodiversité ».
Pôle Culturel et Scientifique 155 rue du faubourg de Rochebelle 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiegard.fr »}]
jeux en autonomie sur la biodiversité et la protection de la nature jeu livre
