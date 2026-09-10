Les gardiens du patrimoine, Arkeos – Musée, Parc archéologique, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Arkeos - Musée, Parc archéologique · Douai
Informations pratiques
Les gardiens du patrimoine 19 et 20 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Par les médiateurs d’Arkéos
Que devient un vestige une fois découvert ? Comment les archéologues parviennent-ils à lui redonner du sens et à préserver son histoire ?
À travers cet atelier participatif, plongez au cœur des sciences et des savoir-faire de l’archéologie.
Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21
Par les médiateurs d’Arkéos
©Douaisis agglo
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