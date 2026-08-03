LES GAULOIS THEATRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES GAULOIS

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-15 21:30:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-10 2026-10-12

Olivier et Thomas, deux Gaulois barbus et poilus, vivent au bord de la rivière. Ils cueillent vaguement du gui. Attendent vaguement les Romains. Ils se baignent comme se baignaient les Gaulois dans les temps anciens.

Parfois, ils grattent la terre. Ils font un banquet gaulois, chantent des chansons gauloises, font des gestes.

Olivier et Thomas sont en week-end dans un village du Sud de la France. Ils passent devant une bâtisse désaffectée. […] Une inscription au marqueur Les Gaulois .

Olivier et Thomas, deux gendarmes moustachus, viennent interroger Thomas et Olivier. Quelque chose a dû se passer dans la bâtisse. Était-ce hier ou au cinquième siècle avant Jésus-Christ ?

Traversés par des mémoires très anciennes, violentes, incertaines, Olivier et Thomas tentent d’en saisir et secouer les bribes, rient, tremblent, transent, bataillent, passent le temps. — Marion Aubert 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

%AB Olivier and Thomas, two bearded and hairy Gauls, live by the river. They casually pick mistletoe. They casually wait for the Romans. They bathe the way the Gauls used to bathe in ancient times.

L’événement LES GAULOIS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE