Les géants, Cinéma Le Flandria, Bailleul

Les géants Vendredi 27 mars, 19h30 Cinéma Le Flandria Nord

Cinéma Le Flandria 45 Rue des Viviers, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France https://cinema-leflandria.fr/

dans le cadre de La caravane belge / une frite + une bière offertes !