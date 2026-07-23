Les gens qu’on aime À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Début des années

80. Sara, serveuse dans un club, fait la rencontre d’Hugo, un jeune homme

touchant et plein d’humour. Au rythme des musiques de Patti Smith et de Bowie,

leur amour prend forme. Ils inventent ensemble une vie faite de rires, de

danses et de virées à moto jusqu’à ce que la maladie vienne s’immiscer dans ce

qui semblait être un début de comédie romantique.

Il y a ce moment magique de l’amour naissant, l’impression que tout est possible. Et un jour, le téléphone sonne.

Du vendredi 04 septembre 2026 au samedi 28 novembre 2026 :

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h10

payant

Tarif plein : 22€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du

11ème, groupe dès 6 personnes) : 18€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T00:00:00+02:00

fin : 2026-11-28T23:10:00+01:00

Date(s) : 2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T22:10:00+02:00;2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T22:10:00+02:00;2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T22:10:00+02:00;2026-09-12T21:00:00+02:00_2026-09-12T22:10:00+02:00;2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T22:10:00+02:00;2026-09-19T21:00:00+02:00_2026-09-19T22:10:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:10:00+02:00;2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T22:10:00+02:00;2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T22:10:00+02:00;2026-10-03T21:00:00+02:00_2026-10-03T22:10:00+02:00;2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:10:00+02:00;2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T22:10:00+02:00;2026-10-16T21:00:00+02:00_2026-10-16T22:10:00+02:00;2026-10-17T21:00:00+02:00_2026-10-17T22:10:00+02:00;2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T22:10:00+02:00;2026-10-24T21:00:00+02:00_2026-10-24T22:10:00+02:00;2026-10-30T21:00:00+02:00_2026-10-30T22:10:00+02:00;2026-10-31T21:00:00+02:00_2026-10-31T22:10:00+02:00;2026-11-06T21:00:00+02:00_2026-11-06T22:10:00+02:00;2026-11-07T21:00:00+02:00_2026-11-07T22:10:00+02:00;2026-11-13T21:00:00+02:00_2026-11-13T22:10:00+02:00;2026-11-14T21:00:00+02:00_2026-11-14T22:10:00+02:00;2026-11-20T21:00:00+02:00_2026-11-20T22:10:00+02:00;2026-11-21T21:00:00+02:00_2026-11-21T22:10:00+02:00;2026-11-27T21:00:00+02:00_2026-11-27T22:10:00+02:00;2026-11-28T21:00:00+02:00_2026-11-28T22:10:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/spectacles/les-gens-quon-aime/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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