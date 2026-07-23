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Les gens qu’on aime À LA FOLIE THEATRE PARIS

samedi 5 septembre 2026 · À LA FOLIE THEATRE · PARIS

Les gens qu’on aime À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
À LA FOLIE THEATRE
Adresse
6 rue de la Folie Méricourt
Ville
75011 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p><b>Tarif plein</b> : 22€</p><p><b>Tarif réduit</b><i> (demandeurs d'emploi, habitants du 11ème, groupe dès 6 personnes)</i> : 18€</p><p><b>Tarif jeune</b> <i>(-26 ans et étudiants)</i> : 10€</p>

Début des années
80. Sara, serveuse dans un club, fait la rencontre d’Hugo, un jeune homme
touchant et plein d’humour. Au rythme des musiques de Patti Smith et de Bowie,
leur amour prend forme. Ils inventent ensemble une vie faite de rires, de
danses et de virées à moto jusqu’à ce que la maladie vienne s’immiscer dans ce
qui semblait être un début de comédie romantique.

Il y a ce moment magique de l’amour naissant, l’impression que tout est possible. Et un jour, le téléphone sonne.
Du vendredi 04 septembre 2026 au samedi 28 novembre 2026 :
vendredi, samedi
de 21h00 à 22h10
payant

Tarif plein : 22€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du
11ème, groupe dès 6 personnes) : 18€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T00:00:00+02:00
fin : 2026-11-28T23:10:00+01:00
Date(s) : 2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T22:10:00+02:00;2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T22:10:00+02:00;2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T22:10:00+02:00;2026-09-12T21:00:00+02:00_2026-09-12T22:10:00+02:00;2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T22:10:00+02:00;2026-09-19T21:00:00+02:00_2026-09-19T22:10:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:10:00+02:00;2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T22:10:00+02:00;2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T22:10:00+02:00;2026-10-03T21:00:00+02:00_2026-10-03T22:10:00+02:00;2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:10:00+02:00;2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T22:10:00+02:00;2026-10-16T21:00:00+02:00_2026-10-16T22:10:00+02:00;2026-10-17T21:00:00+02:00_2026-10-17T22:10:00+02:00;2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T22:10:00+02:00;2026-10-24T21:00:00+02:00_2026-10-24T22:10:00+02:00;2026-10-30T21:00:00+02:00_2026-10-30T22:10:00+02:00;2026-10-31T21:00:00+02:00_2026-10-31T22:10:00+02:00;2026-11-06T21:00:00+02:00_2026-11-06T22:10:00+02:00;2026-11-07T21:00:00+02:00_2026-11-07T22:10:00+02:00;2026-11-13T21:00:00+02:00_2026-11-13T22:10:00+02:00;2026-11-14T21:00:00+02:00_2026-11-14T22:10:00+02:00;2026-11-20T21:00:00+02:00_2026-11-20T22:10:00+02:00;2026-11-21T21:00:00+02:00_2026-11-21T22:10:00+02:00;2026-11-27T21:00:00+02:00_2026-11-27T22:10:00+02:00;2026-11-28T21:00:00+02:00_2026-11-28T22:10:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt  75011 PARIS
https://folietheatre.com/spectacles/les-gens-quon-aime/ +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/


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