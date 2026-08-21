Les Gloops en concert !, Royale Factory, Versailles

Informations pratiques

Les Gloops en concert ! 19 – 22 octobre Royale Factory Yvelines

Tarif unique 14 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T14:30:00+02:00 – 2026-10-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T15:30:00+02:00

Les enfants vont redécouvrir avec ravissement leurs comptines, cuisinées à la sauce country, reggae, funk et bien d’autres encore.

Participation assurée, délire garanti !

Royale Factory 2, rue Jean Houdon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 09 51 74 78 83 http://royalefactory.fr/ https://www.facebook.com/RoyaleFACTORY/ [{« type »: « link », « value »: « https://royalefactory.eu/?product=les-gloops-5 »}] Petite salle de café-théâtre, dotée de tables rondes, où sont programmés one-man shows, impros et sketchs.

3 chanteurs-musiciens-bruiteurs vous entraînent dans un tourbillon musical, joyeux et fantaisiste !