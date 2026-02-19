Les Goguettes en spectacle 3ème Quinquennat Cernay
mercredi 14 octobre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Les Goguettes en spectacle 3ème Quinquennat
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Parodies musicales et humour incisif par Les Goguettes pour une soirée aussi drôle qu’intelligente.
Avec 3ème Quinquennat , Les Goguettes revisitent les classiques de la chanson française en les détournant avec humour et finesse. Ce quatuor mordant propose une revue de presse musicale portée par piano et guitares. Après les grandes scènes parisiennes, ils font escale à l’Espace Grün pour une soirée aussi drôle qu’engagée. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
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English :
Musical parodies and incisive humor by Les Goguettes for an evening as funny as it is intelligent.
L’événement Les Goguettes en spectacle 3ème Quinquennat Cernay a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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