“Les gourmets au Moyen-Âge”, Château de Bressuire, Bressuire

Informations pratiques

“Les gourmets au Moyen-Âge” 19 et 20 septembre Château de Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur du Moyen Âge avec la Confrérie du Poitou et la Compagnie des Crocs de Loup, qui installent un authentique campement médiéval dans la prairie du château. Au programme : démonstrations de savoir-faire, animations et dégustations pour découvrir le quotidien et les traditions de l’époque médiévale.

Château de Bressuire Rue du Château, 79300 Bressuire, France Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549804980 https://www.ville-bressuire.fr/index.php/ma-ville/decouvrir-bressuire/le-patrimoine Architecture militaire médiévale. Première mention du château en 1029. Le château appartient à la famille des Beaumont-Bressuire du XIe siècle jusqu’au début du XVIe siècle. Le château fort avec douves et murailles a été récemment rénové. Le logis en son centre est néo-gothique (partie visitable en jours d’exposition).

La Confrérie du Poitou et La Compagnie des Crocs de loup vous invitent à découvrir un

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