Les goûters de Priroda Ferme de Priroda Droiturier
Les goûters de Priroda Ferme de Priroda Droiturier mercredi 1 juillet 2026.
Droiturier
Les goûters de Priroda
Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier Allier
Tarif : 1 – 1 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:30:00
fin : 2026-07-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez faire votre goûter à la ferme, découvrez les animaux que nous accueillons ainsi que la zone maraichère. Puis, prenez votre goûter à l’ombre dans un cadre calme et ressourçant. Goûter à base produits locaux de la ferme et des fermes voisines.
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Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 69 10 40 contact@priroda.fr
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English :
Come enjoy a snack at the farm, meet the animals we care for, and explore our vegetable garden. Then, enjoy your snack in the shade in a peaceful and relaxing setting. The snack features local products from our farm and neighboring farms.
L’événement Les goûters de Priroda Droiturier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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