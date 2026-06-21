Les goûters de Priroda Ferme de Priroda Droiturier

Droiturier

Les goûters de Priroda

Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier Allier

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez faire votre goûter à la ferme, découvrez les animaux que nous accueillons ainsi que la zone maraichère. Puis, prenez votre goûter à l’ombre dans un cadre calme et ressourçant. Goûter à base produits locaux de la ferme et des fermes voisines.

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Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 56 69 10 40 contact@priroda.fr

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English :

Come enjoy a snack at the farm, meet the animals we care for, and explore our vegetable garden. Then, enjoy your snack in the shade in a peaceful and relaxing setting. The snack features local products from our farm and neighboring farms.

L’événement Les goûters de Priroda Droiturier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Lapalisse