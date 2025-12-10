Les Grandes Eaux Musicales 2026 Versailles

Les Grandes Eaux Musicales 2026

Profitez de l’extraordinaire beauté des jardins du Château de Versailles, à l’occasion d’une promenade en famille ou entre amis à travers les bosquets, à la découverte des fontaines mises en eau et au rythme des musiques qui les ont autrefois animés.

Jardins du Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89

English : The Musical Fountain Show 2026

Enjoy the extraordinary beauty of the gardens of Palace of Versailles, as you stroll with your family or friends through the groves exceptionally open to the public, discover the fountains playing and listen to the music that once animated them.

