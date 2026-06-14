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Les grandes échappées cuisiner les plantes sauvages Pluméliau-Bieuzy

Les grandes échappées cuisiner les plantes sauvages Pluméliau-Bieuzy jeudi 13 août 2026.

Ville : 56930 Pluméliau-Bieuzy

Département : Morbihan

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pluméliau-Bieuzy

Les grandes échappées cuisiner les plantes sauvages

Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Lors de cette balade avec Rosine, apprenez à distinguer les différentes espèces de plantes qui nous entourent ainsi que des recettes faciles à reproduire. Régal garantit. Avec Rosine Hudbert Cueillir.
Public adulte.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme.   .

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07 

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English :

L’événement Les grandes échappées cuisiner les plantes sauvages Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté

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