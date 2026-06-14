Les grandes échappées cuisiner les plantes sauvages Pluméliau-Bieuzy
Les grandes échappées cuisiner les plantes sauvages Pluméliau-Bieuzy jeudi 13 août 2026.
Pluméliau-Bieuzy
Les grandes échappées cuisiner les plantes sauvages
Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Lors de cette balade avec Rosine, apprenez à distinguer les différentes espèces de plantes qui nous entourent ainsi que des recettes faciles à reproduire. Régal garantit. Avec Rosine Hudbert Cueillir.
Public adulte.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les grandes échappées cuisiner les plantes sauvages Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Pluméliau-Bieuzy (Morbihan)
- Troc et puces Brocante La Chaumière Pluméliau-Bieuzy 21 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Les détours de la nature Pluméliau-Bieuzy 26 juin 2026
- Du mouton à la toison Pluméliau-Bieuzy 27 juin 2026
- Fête de la Saint-Jean Rue des Combats de Kernerven Pluméliau-Bieuzy 4 juillet 2026
- Les grandes échappées Rando commentée Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 9 juillet 2026