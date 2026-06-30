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Les Grandes Tablées Gasconnes Pierron Nérac

dimanche 12 juillet 2026 · Pierron · Nérac

Les Grandes Tablées Gasconnes Pierron Nérac

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Pierron
Adresse
Château Pierron
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
29 29 29 Tarif de base plein tarif

Nérac

Les Grandes Tablées Gasconnes

Pierron Château Pierron Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12 15:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Nouveau! Les Grandes Tablées Gasconnes s’installent au Château Pierron .
Rendez-vous dimanche 12 juillet 2026 à midi pour un moment gourmand et convivial au cœur du terroir gascon
Au programme
Salade gasconne
Brochette de magret de canard, sauce au foie gras
Crêpe au chocolat
Café
Dégustation des vins du Château Pierron
Dans une ambiance festive et champêtre, profitez d’un déjeuner sur l’herbe, d’un marché gourmand de producteurs locaux, de musique et d’un cadre authentique pour partager un bon moment en famille ou entre amis.
Réservation 05 53 65 05 52   .

Pierron Château Pierron Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 05 52 

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English : Les Grandes Tablées Gasconnes

L’événement Les Grandes Tablées Gasconnes Nérac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Albret

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