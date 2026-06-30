Les Grandes Tablées Gasconnes Pierron Nérac
dimanche 12 juillet 2026 · Pierron · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Les Grandes Tablées Gasconnes
Pierron Château Pierron Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12 15:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Nouveau! Les Grandes Tablées Gasconnes s’installent au Château Pierron .
Rendez-vous dimanche 12 juillet 2026 à midi pour un moment gourmand et convivial au cœur du terroir gascon
Au programme
Salade gasconne
Brochette de magret de canard, sauce au foie gras
Crêpe au chocolat
Café
Dégustation des vins du Château Pierron
Dans une ambiance festive et champêtre, profitez d’un déjeuner sur l’herbe, d’un marché gourmand de producteurs locaux, de musique et d’un cadre authentique pour partager un bon moment en famille ou entre amis.
Réservation 05 53 65 05 52 .
Pierron Château Pierron Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 05 52
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English : Les Grandes Tablées Gasconnes
L’événement Les Grandes Tablées Gasconnes Nérac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Albret
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