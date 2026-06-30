Les Grandes Tablées Gasconnes Pierron Nérac

Informations pratiques

Nérac

Les Grandes Tablées Gasconnes

Pierron Château Pierron Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12 15:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Nouveau! Les Grandes Tablées Gasconnes s’installent au Château Pierron .

Rendez-vous dimanche 12 juillet 2026 à midi pour un moment gourmand et convivial au cœur du terroir gascon

Au programme

Salade gasconne

Brochette de magret de canard, sauce au foie gras

Crêpe au chocolat

Café

Dégustation des vins du Château Pierron

Dans une ambiance festive et champêtre, profitez d’un déjeuner sur l’herbe, d’un marché gourmand de producteurs locaux, de musique et d’un cadre authentique pour partager un bon moment en famille ou entre amis.

Réservation 05 53 65 05 52 .

Pierron Château Pierron Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 05 52

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English : Les Grandes Tablées Gasconnes

L’événement Les Grandes Tablées Gasconnes Nérac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Albret