Nérac

Visite guidée du château-musée Henri IV

Château-musée Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Pendant une heure, venez (re)découvrir l’histoire fascinante de l’ancienne résidence des Albret, rois de Navarre, et plongez dans l’univers de Henri III de Navarre, futur Henri IV. À travers les pièces historiques du château, comme les appartements de bain, la cuisine et la salle des costumes, nos guides passionnées vous dévoileront les secrets de la vie quotidienne à la Renaissance.

Chaque visite est une véritable immersion dans l’histoire, guidée avec enthousiasme et bonne humeur !

Visite guidée

Tout public

Durée 1h

Tarif Sans surplus sur le billet d’entrée au château

Du 7 juillet au 29 août le mardi à 15h et du mercredi au samedi à 11h .

Château-musée Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11 chateau.musee@ville-nerac.fr

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English : Visite guidée du château-musée Henri IV

L’événement Visite guidée du château-musée Henri IV Nérac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Albret