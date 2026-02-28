Les Grands Airs d’Opéra Eglise Saint Sulpice Paris

Les Grands airs d’Opéra s’invitent à l’Eglise Saint Germain des Prés :

À l’honneur ? Mozart, Handel, Verdi, Bize, Gounod, Rameau, Gershwin ou encore Puccini…

Composés parmi les extraits d’Opéra les plus connus du répertoire, 4 solistes, Choeur et Orchestre :

– Mozart, la reine de la nuit dans la flûte enchantée

– Mozart, Papageno der Vogelfänger bin ich ja dans la flûte enchantée

– Handel, Hallelujah dans le Messie

– Verdi, choeur des esclaves dans Nabucco

– Bizet, Habanera dans Carmen

– Verdi Libiamo ne’lieti Calici dans la Traviata ….

Ne manquez pas l’incroyable performance de l’orchestre Hélios !

Le vendredi 11 septembre 2026

de 20h45 à 22h00

payant

De 20 à 60 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 concertshelios@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios



