Les Grands Airs d’Opéra Eglise Saint Sulpice Paris vendredi 11 septembre 2026.

Les Grands airs d’Opéra s’invitent à l’Eglise Saint Germain des Prés :

À l’honneur ? Mozart, Handel, Verdi, Bize, Gounod, Rameau, Gershwin ou encore Puccini…

Composés parmi les extraits d’Opéra les plus connus du répertoire, 4 solistes, Choeur et Orchestre :

– Mozart, la reine de la nuit dans la flûte enchantée

– Mozart, Papageno der Vogelfänger bin ich ja dans la flûte enchantée

– Handel, Hallelujah dans le Messie

– Verdi, choeur des esclaves dans Nabucco

– Bizet, Habanera dans Carmen

– Verdi Libiamo ne’lieti Calici dans la Traviata ….

Ne manquez pas l’incroyable performance de l’orchestre Hélios !
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h45 à 22h00
payant

De 20 à 60 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice  75006 Paris
https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 concertshelios@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios


