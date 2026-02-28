Les Grands Airs d’Opéra Eglise Saint Sulpice Paris
Les Grands Airs d’Opéra Eglise Saint Sulpice Paris vendredi 11 septembre 2026.
Les Grands airs d’Opéra s’invitent à l’Eglise Saint Germain des Prés :
À l’honneur ? Mozart, Handel, Verdi, Bize, Gounod, Rameau, Gershwin ou encore Puccini…
Composés parmi les extraits d’Opéra les plus connus du répertoire, 4 solistes, Choeur et Orchestre :
– Mozart, la reine de la nuit dans la flûte enchantée
– Mozart, Papageno der Vogelfänger bin ich ja dans la flûte enchantée
– Handel, Hallelujah dans le Messie
– Verdi, choeur des esclaves dans Nabucco
– Bizet, Habanera dans Carmen
– Verdi Libiamo ne’lieti Calici dans la Traviata ….
Ne manquez pas l’incroyable performance de l’orchestre Hélios !
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h45 à 22h00
payant
De 20 à 60 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 concertshelios@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios
