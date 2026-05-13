Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Grands dépôts des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Les Grands dépôts des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Les Grands dépôts des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Archives nationales - Site de Paris

Adresse : 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Retrait des tickets dans la cour d’honneur, 30 mn avant le départ

Les Grands dépôts des Archives nationales Samedi 23 mai, 18h00 Archives nationales – Site de Paris Paris

Retrait des tickets dans la cour d’honneur, 30 mn avant le départ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Construits au XIXe siècle, aujourd’hui classés Monuments
historiques, les Grands Dépôts renferment les plus anciens
documents conservés aux Archives nationales.
Départ chaque demi-heure
Durée de la visite : 45 minutes
Pour en savoir plus sur les Grands Dépôts : https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/les-grands-depots

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ [{« link »: « https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/les-grands-depots »}] © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76
Visite commentée des Grands dépôts

© Archives nationales

À voir aussi à Paris (Paris)