Les Grands dépôts des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Les Grands dépôts des Archives nationales Samedi 23 mai, 18h00 Archives nationales – Site de Paris Paris

Retrait des tickets dans la cour d’honneur, 30 mn avant le départ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Construits au XIXe siècle, aujourd’hui classés Monuments

historiques, les Grands Dépôts renferment les plus anciens

documents conservés aux Archives nationales.

Départ chaque demi-heure

Durée de la visite : 45 minutes

Pour en savoir plus sur les Grands Dépôts : https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/les-grands-depots

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Visite commentée des Grands dépôts

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