Les Grands dépôts des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
Les Grands dépôts des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris samedi 23 mai 2026.
Les Grands dépôts des Archives nationales Samedi 23 mai, 18h00 Archives nationales – Site de Paris Paris
Retrait des tickets dans la cour d’honneur, 30 mn avant le départ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Construits au XIXe siècle, aujourd’hui classés Monuments
historiques, les Grands Dépôts renferment les plus anciens
documents conservés aux Archives nationales.
Départ chaque demi-heure
Durée de la visite : 45 minutes
Pour en savoir plus sur les Grands Dépôts : https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/les-grands-depots
Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ [{« link »: « https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/les-grands-depots »}] © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76
Visite commentée des Grands dépôts
© Archives nationales
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